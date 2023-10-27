27 октября 2023, 07:31

США ударили по иранским объектам в Сирии

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Соединенные Штаты ударили по двум объектам в Сирии, связанных с Ираном, по при газу президента Джо Байдена. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его процитировало РИА «Новости».

«По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР (Корпусом стражей исламской революции - прим. ред.) и связанными с ним группировками», - указал он.

Предположительно, американские истребители F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. По словам Остина, атака не связана с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Он подчеркнул, что она стала ответом на действия против американцев в Ираке и Сирии. Речь идет о недавней атаке, в результате которой погиб работавший на Пентагон военный. Пострадали порядка 21 человека.

Остин подчеркнул, что США не ищут конфликта и не планируют развертывать боевые действия. Однако приказ Байдена показал, что Штаты не будут терпеть подобные атаки и станут защищать свои интересы, констатировал он.

В ночь на 27 октября на базе США в районе газового месторождения на северо-востоке Сирии прогремели взрывы. За последнюю неделю американские объекты на территории республики обстреливали не менее 10 раз.

США Сирия Иран
28 октября 2023, 00:42
Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом
РИА «Новости»
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Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.

Израиль Египет Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины ПВО Палестина
28 октября 2023, 00:33
Взрывы прогремели в Одесской области Украины
РИА «Новости»
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Жители Одесской области Украины услышали звуки взрывов. Об этом сообщило местное  издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы раздались в Измаильском районе. Там на реке Дунай располагается одноименный порт, являющийся одним из самых крупных в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти объявили в области воздушную тревогу. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на среду, 25 октября, взрывы гремели в Николаеве. Тогда в городе тоже объявили воздушную тревогу. Еще взрывы слышали жители Хмельницкой области Украины.

Взрывы Украина
27 октября 2023, 23:53
Чехия раскрыла последствия падения Украины
Unsplash
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Чешские власти продолжают настаивать на своей позиции и поддерживать суверенитет Украины. Об этом президент страны Петр Павел заявил во время встречи с главами зарубежных диппредставительств, его процитировало агентство ЧТК.

«Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Если Украина падет, то падем мы все», - сказал он.

По мнению чешского лидера, нынешние конфликты не разрешить, просто выслушав обе стороны или проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из сторон.

Чешский президент также прокомментировал конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся с пересмотром многолетнего бюджета Европейского союза, если в него включат только Украину.

Также Венгрия и Словакия высказались против выделения 50 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Чехия Запад Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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