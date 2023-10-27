США ударили по иранским объектам в Сирии

«По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР (Корпусом стражей исламской революции - прим. ред.) и связанными с ним группировками», - указал он.

Предположительно, американские истребители F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. По словам Остина, атака не связана с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Он подчеркнул, что она стала ответом на действия против американцев в Ираке и Сирии. Речь идет о недавней атаке, в результате которой погиб работавший на Пентагон военный. Пострадали порядка 21 человека.

Остин подчеркнул, что США не ищут конфликта и не планируют развертывать боевые действия. Однако приказ Байдена показал, что Штаты не будут терпеть подобные атаки и станут защищать свои интересы, констатировал он.

В ночь на 27 октября на базе США в районе газового месторождения на северо-востоке Сирии прогремели взрывы. За последнюю неделю американские объекты на территории республики обстреливали не менее 10 раз.