10 февраля 2024, 19:25

США ударили по беспилотникам хуситов у побережья Йемена

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Американские военные ударили по надводным беспилотникам и крылатым ракетам хуситов в Йемене. Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении сказано, что американские военные 9 февраля с 03:00 по 21:40, обороняясь, совершили несколько ударов по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете.

Все объекты обнаружили в районах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Эту боевую мощь могли применить по кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе.

Хуситы взяли под контроль большую часть йеменского побережья Красного моря. Они уже предупреждали о планах разбомбить любые связанные с Израилем корабли, а также призывали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компании так и поступили, приостановив перевозки через Красное море.

Хуситы также выпустили три ракеты в сторону греческого сухогруза в Аденском проливе, нанеся ему небольшие повреждения. Одна из ракет взорвалась неподалеку от корабля, вторая - рухнула в море, а третью - сбил эсминец США.

США Взрывы Йемен
10 февраля 2024, 19:47
Президент Венгрии подала в отставку
РИА «Новости»
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Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку. Об этом глава государства сообщила в эфире телеканала М1.

Венгерский лидер объяснила свое решение тем, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии человека.

В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того как выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в 2023 году удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя детского дома. Тот участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиционные партии призвали президента покинуть свой пост.

«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», - сказала Новак.

Венгерский лидер выступала за мирные переговоры по украинскому вопросу. По итогам аудиенции у папы римского Франциска Новак предрекла урегулирование конфликта.

Венгрия Отставки
10 февраля 2024, 19:06
Саудовская Аравия призвала срочно созвать СБ ООН из-за штурма в Рафахе
Pxhere
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Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности Организация Объединенных Наций из-за возможной израильской военной операции в городе Рафахе. В МИД страны сообщили, что это последние убежище для сотен тысяч мигрировавших мирных жителей, сообщило РИА «Новости».

«Королевство Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по городу Рафаху в секторе Газа», - указано в сообщении министерства.

Саудовские дипломаты указали, что срочный созыв СБ ООН необходим. Нельзя допустить, чтобы Израиль «устроил гуманитарную катастрофу».

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что при израильских ударах в Газе погибли более 28 тысяч человек. Свыше 67,6 тысячи жителей - пострадали. США признали промах при реакции на обострение палестино-израильского конфликта.

Израиль Саудовская Аравия Военные ООН Конфликт Израиля и Палестины
10 февраля 2024, 18:18
«Их мир рушится». Интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО
РИА «Новости»
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Сторонники НАТО запаниковали после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, состоявшаяся беседа отражает личную неудачу Североатлантического альянса.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» - написал он.

Журналист из Соединенных Штатов обнародовал двухчасовое интервью с российским лидером ночью 9 февраля. В соцсети Х его посмотрели более 166 миллионов человек, на YouTube - около 10 миллионов.

Беседа Карлсона с Путиным попала на первые полосы западных масс-медиа. Среди американских СМИ выдержки из интервью опубликовали журналы Newsweek и Forbes, газеты New York Times, Wall Street Journal, Daily Beast и другие.

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дважды поделился интервью Карлсона с Путиным в соцсети Х. Бизнесмен опубликовал короткую инструкцию, которая поможет пользователям запустить видео беседы на экране телевизоров.

Видео Интервью НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 18:16
Товарооборот между Россией и Турцией снизился
Pxhere
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Товарооборот Турции и России с января по ноябрь 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такое заявление сделал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в интервью РИА «Новости».

«Результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития», - сказал Буравов.

В 2023 году Россия оказалась на первом месте среди стран, импортирующих товары в Турцию. Она доставила товары более чем на 45 миллиардов долларов.

В обозримом будущем лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. Кремль заявил о продолжении подготовки к переговорам. Сообщалось, что Путин посетит страну Ближнего Востока 12 февраля, но официально информацию не подтверждали.

Ранее Дмитрий Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Президенты всегда обсуждают самые важные моменты в отношениях двух государств, отметил он.

Турция Россия Стамбул

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