США убедили союзников разработать стратегию конфискации активов России
На фоне сокращения поддержки из собственного бюджета США решили не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели, сообщила газета The New York Times.
Американские и европейские чиновники сообщили журналистам, что на фоне ослабевания поддержки Украины Белый дом сигнализировал Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канаде о поддержке идеи конфисковать активы Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине.
«Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Джо Байдена оказывает давление на [союзников], чтобы они разработали стратегию к 24 февраля», - сообщил источник.
Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без разрешения конгресса использовать российские активы не получится - это запрещено законом. Однако, по словам источников издания, все больше американских политиков стали поддерживать конфискацию, поэтому у Белого дома появился шанс получить нужные для этого полномочия.
Из 300 миллиардов долларов, заблокированных в западных странах , только пять хранились в США. Наибольшую часть заморозили в Бельгии.