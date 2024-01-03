03 января 2024, 16:39

США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре

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Власти США и Катара продлили договоренность о размещении американских военных на авиабазе Эль-Удейд. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США тайно продлили соглашение, которое продлит на 10 лет присутствие их военных на базе в Катаре», - указали журналисты.

Авиабаза Эль-Удейд находится в пустыне к юго-западу от Дохи. Она является самой крупной военной базой Штатов на Ближнем Востоке и способна вместить до 10 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в декабре 2023 года посетил базу и поблагодарил власти Катара за увеличение расходов на нее, однако не делал никаких заявлений о продлении договора.

Власти Катара в 2019 году объявляли о намерении выделить порядка 1,8 миллиарда долларов на реконструкцию военной базы. В МИД отмечали, что союзнические отношения с США помогают государству противостоять многим международным и региональным вызовам.

США Военные Катар
03 января 2024, 16:56
Названы выгоды от включения в БРИКС новых стран
РИА «Новости»
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Включение в состав БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Дипломат подчеркнул, что сейчас весь мир решает вопрос для решения угрозы энергетического кризиса. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от этих проблем.

«Проблему представляют собой три вопроса: первый - производство энергии, второй - транспортировка энергии, третий - потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС», - заявил Сафари.

Он пояснил, что включение Ирана в состав организации откроет другим странам-участницам транзитные пути в Персидском и Оманском заливах. Кроме того страна поделится своими наработками в сфере энергетики и наукоемких технологий.

Иран вместе с Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с 1 января 2024 года официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе 2023 года. Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина, отказалась от вступления после избрания нового президента.

Иран БРИКС
03 января 2024, 16:44
Число погибших при взрыве на кладбище в Иране возросло до 73
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Два взрыва, которые прогремели 3 января на мероприятии в честь четвертой годовщины смерти бывшего генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Кермане, унесли жизнь 73 человек. Еще 171 человек пострадал. Уточненные данные привело агентство Irna.

Первый взрыв произошел около 15:04 (15:34 по московскому времени). Второй - спустя 13 минут, сообщило агентство Tasnim.

Десятки людей получили ранения в давке, которая началась на кладбище из-за паники.

По информации источников, преступники использовали два чемодана со взрывчаткой, которую привели в действие с помощью дистанционного пульта управления. Местные власти назвали произошедшее терактом.

Генерал Касем Сулеймани погиб в январе 2020 года в результате атаки США по аэропорту в Багдаде. Спустя несколько дней после его гибели Иран нанес удар по американским базам в Ираке.

Взрывы Иран
03 января 2024, 16:37
Токаев указал на вину Назарбаева в январском бунте 2022 года
Global Look Press
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Одной из причин массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года стала попытка установить в стране систему двоевластия после формального ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Политик пояснил, что организаторы бунта пытались сорвать транзит власти и готовились создать параллельный пункт управления. Токаев напомнил, что в тот момент власть находилась в руках президента, а также председателя Совета безопасности - Назарбаева.

Токаев подчеркнул, что после подавления беспорядков он общался со своим предшественником, и заявил, что его политические игры вместе с союзниками «чуть было не разорвали страну».

Он пояснил, что руководитель в государстве один. Невозможно вести управление, если существуют две одинаковые ветви власти. Президент Казахстана добавил, что уроки из прошлогоднего бунта должны извлечь все жители и политические структуры, чтобы в будущем ставить на первое место интересы государства и единство общества.

В ходе интервью Касым-Жомарт Токаев заявил, что не планирует вносить в конституцию страны новых изменений, которые касаются права на переизбрание. Он подчеркнул, что одного семилетнего срока правления достаточно для каждого.

Беспорядки в Казахстане прошли в начале января 2022 года. Все началось с митингов в северных районах из-за роста цен на газ. Ситуацией воспользовались политические структуры, которые вывели на улицы вооруженных людей. В стране ввели режим чрезвычайного положения. В итоге в ситуации вмешались страны - члены ОДКБ, которые с согласия президента Токаева ввели в Казахстан миротворцев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Беспорядки в Казахстане
03 января 2024, 15:51
Казахстан выдал хакера Кислицина России в пику США
РИА «Новости»
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Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Хакера передали российским правоохранителям в конце декабря. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным следственных органов, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники незаконно скопировали информацию с сервера одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали более полмиллиона рублей в криповалюте в обмен на отказ от публикации данных.

В июне 2023 года Кислицина задержали в Казахстане по запросу США. В России хакера обвинили в незаконном получении доступа к защищенной информации, вымогательстве и потребовали экстрадиции. С аналогичным требованием к властям Казахстана обратились и американцы.

Генпрокуратура Казахстана изучила запросы об экстрадиции и приняла решение в пользу России. В надзорном ведомстве пояснили, что российский запрос удовлетворили, учитывая гражданство Кислицина.

Казахстан Хакеры

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