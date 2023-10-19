США столкнутся с пугающими проблемами на Ближнем Востоке
США потерпят поражение в конфликте на Ближнем Востоке, если в противостояние втянутся Россия, Китай и Турция. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей передаче в соцсети X (бывший Twitter).
«Ставки гораздо выше, чем думают многие американцы. Легко представить, что некоторые другие страны будут втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАС», - указал он.
По мнению Карлсона, вмешаться в ситуацию могут Иран, Россия, Саудовская Аравия, Турция, КНР, а также арабские государства. Он отметил, что большинство из них займут враждебную Белому дому позицию.
«И это будет проблема. Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет», - подчеркнул Карлсон.
Журналист назвал американскую армию измученной и разобщенной из-за войн в Ираке и Афганистане, а также из-за «шутовской» политики страны. Он добавил, что США не должны вмешиваться в масштабные конфликты, потому что они проиграют.
Ранее журналистка Анна ван Денски обратила внимание, что американского президента Джо Байдена за последнее время несколько раз унизили на Ближнем Востоке. Она напомнила, что с ним отказались встречаться король Иордании Абдаллы II и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.