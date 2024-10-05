США столкнулись с проблемами при разработке подлодки Columbia

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Разработка первого подводного крейсера обходится США гораздо дороже, чем планировалось. Стоимость подлодки растет, и американский бюджет может «не потянуть» такие расходы. По данным агентства, цена проекта уже превысила десять миллиардов долларов.

Несмотря на ряд проблем, руководство США вряд ли откажется от строительства подлодки. В издании напомнили, что морская компонента американской ядерной триады держится на старых АПЛ класса «Огайо», которым давно требуется замена.

Ранее Пентагон заказал у оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Сумма контракта составила 2,1 миллиарда долларов. Компания также займется разработкой навигационной подсистемы к снарядам и интеграцией Trident II D2.