США столкнулись с проблемами при разработке подлодки Columbia
Пентагону придется сдвинуть сроки строительства стратегической подводной лодки класса Columbia. Об этом сообщило РИА «Новости».
Разработка первого подводного крейсера обходится США гораздо дороже, чем планировалось. Стоимость подлодки растет, и американский бюджет может «не потянуть» такие расходы. По данным агентства, цена проекта уже превысила десять миллиардов долларов.
Несмотря на ряд проблем, руководство США вряд ли откажется от строительства подлодки. В издании напомнили, что морская компонента американской ядерной триады держится на старых АПЛ класса «Огайо», которым давно требуется замена.
Ранее Пентагон заказал у оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Сумма контракта составила 2,1 миллиарда долларов. Компания также займется разработкой навигационной подсистемы к снарядам и интеграцией Trident II D2.