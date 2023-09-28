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По мнению журналиста, США делают это, так как Украина не справилась с задачей истощить Россию.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России - на территории Молдавии и на Южном Кавказе», - сказано в статье Al-Watan.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные страны уже проиграли развязанное ими противостояние с Россией. По словам политика, об этом свидетельствуют семь факторов: истощение запаса вооружений, снижение доверия американцев и европейцев к властям, провал контрнаступления ВСУ, экономические проблемы в США и Европе, нехватка личного состава ВСУ, фактическое банкротство Украины и демографическая катастрофа в стране.

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