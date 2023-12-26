«США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их», - сказано в сообщении.

Авторы материала отметили, что подобный метод является очень дорогостоящим и неудачным. Американский лидер Джо Байден способствовал разжиганию конфликта между Россией и Украиной, опираясь на европейский капитал. Теперь появился риск, что эти средства покинут США. По мнению журналистов, это стало одной из роковых стратегических ошибок американской стороны.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что конфискация замороженных активов РФ для передачи их Украине сравнима с катаклизмом. Он объяснил, что если США способны поступить так с Россией, то могут сделать то же самое с кем угодно.