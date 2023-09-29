США создали отдельный законопроект для выделения 300 млн долларов Украине

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Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о 300 миллионов долларов на военную помощь киевскому режиму. Деньги ранее входили в проект бюджета Пентагона, однако недавно американские власти вывели их в отдельный документ, чтобы упростить его принятие. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с инициативами.

Законопроект поддержали 311 конгрессменов, против высказались 117. После, 280 миллионов решили выделить на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, куда входят закупки у оборонной промышленности и партнеров США. Еще 20 миллионов Соединенные Штаты направят на контроль за использованием выделенных денег.

Кроме того, палата провела отдельное голосование за бюджет Пентагона, из которого позже выделили помощь Украине. Этот проект поддержали 218 конгрессменов, против - 210.

Согласно принятому документу, американские власти также отдали приоритет мерам, которые направлены на противостояние с Китаем и выделение «исторически значимых инвестиций» для безопасности Тайваня.

Однако законопроект может обернуться шатдауном. Об этом ранее высказывался президент США Джо Байден. Он заявил, что у него нет решений проблемы с возможной остановкой работы правительства. Американский лидер не знает, какие действия нужно для этого предпринять.

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