США создадут новое военное командование в Японии

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«Новое американское командование будет координировать военные действия с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий», - написали авторы материала.

Американские и японские чиновники о его создании официально объявят 28 июля.

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Страны теперь решают поставленные задачи сами, заявил ученый Цуй Хэн. Не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в частности Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Большую тревогу у США вызывают отношения Китая и России. Особое беспокойство возникло из-за совместных военных учений стран у берегов Аляски.