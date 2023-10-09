США сорвали попытки мирового сообщества урегулировать конфликт Израиля и Палестины

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Власти США в попытке стать единственным посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной свели на нет все усилия мирового сообщества по достижению мира. Как сообщил ТАСС , об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Совет Безопасности ООН выбрал в качестве ключевого механизма по разрешению конфликта группу международных посредников в лице России, США, Евросоюза и представителей международной организации.

«Вместо того, чтобы задействовать этот канал, вместо того, чтобы тесно сотрудничать с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования», - заявил Лавров.

Министр добавил, что американцы подменили решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства разговорами об облегчении социально-экономических проблем и обеспечении безопасности на земле. А главный вопрос, который волнует жителей разделенных территорий оставили без внимания.

Генеральный секретарь ЛАГ Абуль Гейт заявил, что продолжение насилия на Ближнем Востоке связано с провалами в реализации решений и резолюций Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет не только о конфликте между Израилем и Палестиной, но и сложных ситуациях, которые сформировались в Сирии, Ливии и Судане.