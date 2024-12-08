США сохранят военное присутствие в Сирии
США намерены сохранить военное присутствие в восточной части Сирии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Пентагона Даниэль Шапиро.
Он призвал все стороны конфликта в регионе соблюдать международные нормы и защитить гражданское население.
«США продолжат поддерживать военное присутствие на востоке Сирии. Оно направлено на обеспечение военного поражения Исламского государства*. Мы призываем все противоборствующие стороны на территории Сирии защитить гражданское население, работать над заключением инклюзивного политического урегулирования и уважать международные нормы», - сказал Шапиро.