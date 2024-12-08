США сохранят военное присутствие в Сирии

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом агентству Reuters сообщили сирийские источники.

По их информации, это могло произойти после вылета правительственного борта из Дамаска. По данным сервиса Flightradar24 , самолет неожиданно исчез с радаров, один из собеседников не исключил, что его могли сбить.

Самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air появился на радарах около 02:00 по местному времени, но спустя 40 минут исчез рядом с городом Хомс на высоте 495 метров над уровнем моря, его местоположение неизвестно.

При этом борт якобы следовал с очень низкой скоростью - порядка 100 километров в час, на которой он лететь не может из-за технологических ограничений.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее сообщил, что в последний раз общался с Асадом 7 декабря и с тех пор его не видел.