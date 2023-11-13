США сочли контакты с военным руководством Китая способом предотвращать кризисы
Военные руководства Соединенных Штатов и Китая должны поддерживать контакт ради предотвращения кризисов. На это указал министр обороны США Ллойд Остин. Его процитировал ТАСС.
«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», - подчеркнул министр во время пресс-конференции с южнокорейским коллегой Сином Вон Сиком.
Ранее стало известно, что главы министерств обороны Южной Кореи и США подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР в рамках ежегодного двустороннего совещания по вопросам безопасности, состоявшегося в Сеуле. Изменения в документе приняли впервые с его принятия в 2013 году.
Закон о ядерных силах, принятый в Северной Корее в сентябре прошлого года, предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара. На данный момент республика провела уже шесть ядерных испытаний.