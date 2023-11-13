США сочли контакты с военным руководством Китая способом предотвращать кризисы

«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», - подчеркнул министр во время пресс-конференции с южнокорейским коллегой Сином Вон Сиком.

Ранее стало известно, что главы министерств обороны Южной Кореи и США подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР в рамках ежегодного двустороннего совещания по вопросам безопасности, состоявшегося в Сеуле. Изменения в документе приняли впервые с его принятия в 2013 году.

Закон о ядерных силах, принятый в Северной Корее в сентябре прошлого года, предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара. На данный момент республика провела уже шесть ядерных испытаний.