США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ

Речь идет о европейской «дочке» российского банка - VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии. В апреле 2022 года против ВТБ Банка ввели санкции, после чего немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой».

Акционеры европейского подразделения решили ликвидировать банк, а позже потребовали у ВТБ вернуть дивиденды с 2012 года в размере 433,8 миллиона евро.

В ВТБ Банке посчитали этот шаг политическим и пригрозили ответными мерами, если немецкая сторона продолжит агрессивные действия.