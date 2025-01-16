США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Сердюкова

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«В список заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна <…>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», - указали в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Американские власти объявили санкции против Сердюкова и некоторых членов его семьи в 2022 году.

Ранее в США частично разрешили проведение операций с рядом российских банков. В этот перечень попали Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, Росбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Стало известно, что Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» внесли в санкционные списки США. Ограничения затронули «Мотовилихинские заводы» и другие российские компании.