«Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы <…> как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня», - указал Эрдоган.

По его словам, страны ОИС настроены сосредоточиться на роли каждой из них: что могут сделать страны Персидского залива, что могут сделать те, кто находится за ним.

«Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы можем многое сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и постоянный мир», - подчеркнул президент Турции.

Политик отметил, что решения, которые примут на заседании Лиги арабских государств в Эр-Рияде 11 ноября, помогут остановить Израиль. Эрдоган обратил внимание, что, если Соединенные Штаты искренне настроены добиться прекращения огня между Палестиной и Израилем, они должны надавить на вторую из стран. При этом порядка 60-70% израильской общественности настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Турция до мелочей прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке на период после прекращения огня», - заключил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявлял, что власти страны объявят Израиль военным преступником из-за лишения Палестины права нести оборону и создания нечеловеческих условий для населения анклава.