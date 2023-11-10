США следует надавить на Израиль ради прекращения огня в Газе — Эрдоган
Если Соединенные Штаты искренне желают добиться урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, они должны надавить на Израиль. Поэтому основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 12 ноября в Саудовской Аравии, станет скорейшее прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передало агентство Anadolu.
«Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы <…> как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня», - указал Эрдоган.
По его словам, страны ОИС настроены сосредоточиться на роли каждой из них: что могут сделать страны Персидского залива, что могут сделать те, кто находится за ним.
«Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы можем многое сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и постоянный мир», - подчеркнул президент Турции.
Политик отметил, что решения, которые примут на заседании Лиги арабских государств в Эр-Рияде 11 ноября, помогут остановить Израиль. Эрдоган обратил внимание, что, если Соединенные Штаты искренне настроены добиться прекращения огня между Палестиной и Израилем, они должны надавить на вторую из стран. При этом порядка 60-70% израильской общественности настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
«Турция до мелочей прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке на период после прекращения огня», - заключил Эрдоган.
Ранее турецкий лидер заявлял, что власти страны объявят Израиль военным преступником из-за лишения Палестины права нести оборону и создания нечеловеческих условий для населения анклава.