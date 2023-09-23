США скрыли от России решение о поставке на Украину ракет ATACMS

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Правительство Штатов решило не обнародовать факт передачи оперативно-тактических баллистических ракет Украине, чтобы «не предупреждать русских», которые могут перенести свои линии снабжения подальше от линии боевого соприкосновения.

По информации издания, Украине передадут ракеты, оснащенные ракетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой. Небольшое количество ракет поступит на Украину в ближайшее время.

Белый дом не подтвердил информацию о готовящихся поставках ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом возможность таких поставок в США не исключили.

Российская армия расширит список важных целей , если США отправят на Украину дальнобойные ракеты, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, считает военный.