США скрыли от России решение о поставке на Украину ракет ATACMS
США уже приняли решение о поставке на Украину дальнобойных ракет ATACMS, но решили не объявлять об этом публично, чтобы скрыть эту информацию от России. Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на источники.
Правительство Штатов решило не обнародовать факт передачи оперативно-тактических баллистических ракет Украине, чтобы «не предупреждать русских», которые могут перенести свои линии снабжения подальше от линии боевого соприкосновения.
По информации издания, Украине передадут ракеты, оснащенные ракетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой. Небольшое количество ракет поступит на Украину в ближайшее время.
Белый дом не подтвердил информацию о готовящихся поставках ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом возможность таких поставок в США не исключили.
Российская армия расширит список важных целей , если США отправят на Украину дальнобойные ракеты, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, считает военный.