США с союзниками увеличили частоту разведывательных полетов около Крыма

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Из архива треков портала следует, что в период с 18 по 24 сентября американские разведывательные самолеты и стратегические БПЛА, а также «разведчики» союзников США по НАТО совершили 21 полет в районе Крыма. Летательные аппараты США сделали большую часть вылетов - 16.

При этом еще в начале года и весной авиация США и НАТО в среднем совершала один полет в день в черноморском регионе. Например, за период с 16 по 22 января натовская авиация в тех же районах выполнила только семь полетов. Еще меньше полетов было сделано за неделю с 15 по 21 мая - всего пять.

Ранее стало известно, что авиацию НАТО подняли в воздух в Румынии. По данным сервиса Flightradar24, у берегов Черного моря заметили вертолет Apache. Также натовский самолет Boeing P-8 Poseidon зафиксировали в самой восточной точке страны в момент атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.

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