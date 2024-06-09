09 июня 2024, 07:49

США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум

Unsplash
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Катар и Египет предупредили палестинское движение ХАМАС о последствиях отказа от сделки с Израилем о прекращении огня. Если организация не пойдет на сотрудничество, против нее введут рестрикции. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Белый дом ищет способ надавить на ХАМАС, поэтому он с помощью Катара и Египта озвучил ряд угроз. Участникам палестинского движения грозит арест, замораживание активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с ЦАХАЛ. В газете добавили, что в условиях «политического водоворота» президент США Джо Байден ищет различные способы урегулировать ситуацию в секторе Газа.

В издании подчеркнули, что уговоры привели к противоположному результату: ХАМАС отказались идти на сделку.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил предложение Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он высказал мнение, что трехэтапный план может привести к долговременному перемирию.

США Египет Санкции Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Катар
09 июня 2024, 07:52
Бразилия намерена нарастить поставки кофе в Россию
Pixabay
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Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%, однако зависит от непрогнозируемых факторов и остается изменчивой. Об этой РИА «Новости» рассказал посол государства в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы сейчас занимаемся увеличением поставок. Есть тенденция к росту экспорта кофе в Россию из Бразилии. Надеемся, что экспорт вырастет как минимум на 20%», - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что цена на кофе в основном зависит от ряда факторов, которые сложно предсказать. В их числе - климатические изменения.

Ранее Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики в прошлом году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а сорт робуста показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков.

При этом в 2024 году ожидается, что мировое потребление кофе увеличится на 2,2% - до 177 миллионов мешков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что три четверти товарооборота страны приходится на долю дружественных государств.

Кофе Бразилия Торговля Россия
09 июня 2024, 07:35
Заявление о ядерной войне сделали в США
Пресс-служба Минобороны
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США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил американский политолог Гилберт Доктороу.

Аналитик напомнил, что при президентстве Дональда Трампа США не решились нанести удар по Северной Корее, несмотря на ограниченность средств доставки ядерного потенциала республики. По его словам, Штаты также не приветствовали вероятность удар по Ирану, действуя очень осмотрительно и осторожно.

«Они не развязывали конфликты со странами, у которых были незначительные запасы ядерного оружия. Так зачем им рисковать и совершать обстрел ракетами России? Это не сделаю этого», - сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение страной ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету страны.

Ядерное оружие США Россия
09 июня 2024, 04:33
ВМС Британии сообщили о нападении на корабль в Красном море
РИА «Новости»
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на корабль в 150 километрах от йеменского порта Адена в Красном море. Об этом сотрудники управления написали с соцсети X.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», - сказано в сообщении управления.

Британские военные назвали случившееся атакой, идет расследование. UKMTO также призывает суда ходить в этом районе с осторожностью.

Неделю назад стало известно о взрыве на корабле , находившемся в 90 километрах от берегов Йемена. Британские военные назвали этот эпизод нападением.

В конце мая хуситы выпустили ракеты по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом рассказала военный представитель организации Яхья Сариа. По ее словам, американский корабль был поражен крылатыми и баллистическими ракетами.

Великобритания Суд Военные Корабли Соцсети Йемен
09 июня 2024, 04:14
Два человека погибли и 15 получили травмы при обрушении балкона клуба в Мексике
Freepik
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Два человека погибли и еще 15 получили травмы в результате обрушения балкона в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси. Люди рухнули с шестиметровой высоты, сообщило издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.

Все произошло в ночь на субботу, 9 июня. Люди собрались на концерт местного исполнителя Кевина Морено.

По словам чиновника, бесконтрольное присутствие посетителей на этом мероприятии и привело к тому, одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению.

«Что вызвало эту трагедию <…>, унесшую жизни двух человек. По имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», - заявил Эрнандес.

Пять пострадавших попали в реанимацию с тяжелыми травмами.

По данным издания, большинство посетителей были несовершеннолетними. Кроме того, выяснилось, что заведение не оформило документы для проведения концерта.

Прокуратура штата уже проводит проверку, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. Клуб закрыт для посещения.

Ранее ВОЗ сообщила о регистрации первого случая заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике.

Мексика Смертность Больницы

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