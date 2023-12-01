США с начала конфликта поставили Израилю десятки тысяч противобункерных бомб и снарядов

«США предоставили Израилю… противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы. <…> Поставки начались вскоре после нападения 7 октября», - сообщили в издании.

По данным источников газеты, поставки включают около 15 тысяч противобункерных бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов. В том числе американцы передали израильтянам 100 больших противобункерных бомб BLU-109. Ранее США не сообщали точные цифры отправленного в Израиль оружия.

Журналисты американской газеты The New York Times заявили, что Израиль не просто знал о готовящейся в октябре атаке бойцов ХАМАС на южные регионы, а располагал довольно точными данными об этом еще примерно год назад. План нападения назывался «Стена Иерихона».