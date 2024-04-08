США резко сократили поставки оборудования для микрочипов стране-конкуренту

Американское оборудование для создания микрочипов и комплектующих начали продавать в Китай с 2006 года, и к июлю 2021 года поставки достигли рекордных объемов - 777 миллионов долларов. Крупный обвал произошел в феврале 2024 года, когда по сравнению с предыдущим месяцем экспорт сократился в 2,3 раза, до 226 миллионов долларов.

Ограничения на поставку в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта , ввели в 2022 году. В свою очередь КНР запретила национальным операторам критической инфраструктуры закупать продукцию Micron Technology. Британское издание Verdict заявляло, что в «микрочиповой войне» с США лидировали китайские производители.