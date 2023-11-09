США решили «задушить» проект «Арктик СПГ 2»
Соединенные Штаты поставили своей целью прекратить существование проекта «Арктик СПГ 2». С таким заявлением помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт выступил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Его процитировало РИА «Новости».
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ 2“ <…> Наша цель - задушить его», - сказал он.
По словам помощника госсекретаря, «координатор санкций госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами) закручивает гайки и это критически важно».
Американские власти ввели санкции против крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа «Арктика СПГ 2». В США эту меру объяснили необходимостью ограничить в будущем производство и возможности для экспорта энергоносителей России. Зарубежные СМИ написали, что санкции поставят под угрозу энергетическую безопасность Японии.