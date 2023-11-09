США решили «задушить» проект «Арктик СПГ 2»

Робот убил рабочего в Южной Корее

Промышленный робот-манипулятор по ошибке схватил рабочего и прижал к ленте конвейера на заводе по распределению сельхозпродукции в Южной Корее. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщило издание Yonhap.

По информации издания, вечером 7 ноября рабочий должен был проверить датчики роботизированной машины перед тестовым запуском. Задача робота была в том, чтобы поднимать ящики с овощами и ставить их на конвейер. Но из-за технической ошибки машина вместо овощей схватила самого рабочего и прижала его к конвейерной ленте.

Мужчина получил травмы лица и груди. Его госпитализировали, но пострадавший скончался в больнице.

В марте 2023 года искусственный интеллект довел человека до самоубийства. Экоактивист из Бельгии в течение двух месяцев обсуждал проблемы защиты окружающей среды с чат-ботом ELIZA, после чего решился на суицид. Электронная собеседница эту идею поддержала.