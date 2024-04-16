США решили ввести дополнительные санкции против Ирана

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«В ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана. Мы не рассказываем заранее о тех санкционных средствах, которые намерены применить», - заявила она.

Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.

Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.