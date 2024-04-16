США решили ввести дополнительные санкции против Ирана
Соединенные Штаты намерены ужесточить режим санкций против Ирана. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«В ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана. Мы не рассказываем заранее о тех санкционных средствах, которые намерены применить», - заявила она.
Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.
Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.