США решили втянуть Европу в самоубийственную авантюру

Министр отметил, что этот вариант станет основным, если Украина под руководством Владимира Зеленского не справится с задачей.

«Как запасной вариант на тот случай, если режим Зеленского не справится, США готовят континентальную Европу, чтобы она приняла самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», - заявил Лавров.

Дипломат выразил сожаление, что во многих странах Европы правящие элиты не видят для себя будущего в многополярном мире и стараются найти защиту у заокеанского гегемона.

«Россия от диалога с Западом не отказывалась, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, опираясь на свои национальные интересы. Мы сделали свои выводы из того, что в одночасье западные соседи отказывались от своих обязательств, договоренностей и обещаний», - добавил он.

Ранее Лавров предупредил Украину о последствиях срывов договоренностей.