04 ноября 2024, 12:13

США решили втянуть Европу в самоубийственную авантюру

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

США запланировали ввязать Европу в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой конфликт с Россией. Об этом на международном научном симпозиуме «Создавая будущее» сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

Министр отметил, что этот вариант станет основным, если Украина под руководством Владимира Зеленского не справится с задачей.

«Как запасной вариант на тот случай, если режим Зеленского не справится, США готовят континентальную Европу, чтобы она приняла самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», - заявил Лавров.

Дипломат выразил сожаление, что во многих странах Европы правящие элиты не видят для себя будущего в многополярном мире и стараются найти защиту у заокеанского гегемона.

«Россия от диалога с Западом не отказывалась, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, опираясь на свои национальные интересы. Мы сделали свои выводы из того, что в одночасье западные соседи отказывались от своих обязательств, договоренностей и обещаний», - добавил он.

Ранее Лавров предупредил Украину о последствиях срывов договоренностей.

США Сергей Лавров Европа Россия МИД РФ
04 ноября 2024, 13:11
Бросившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи рассмотрит суд Турции. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила представляющая интересы обвиняемой адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Она подчеркнула, что пока не может сказать, какое наказание грозит ее подзащитной, но со своей стороны намерена заявлять, что умысла на убийство новорожденной дочери у россиянки не было.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого - неизвестно», - заявила Полат.

По данным агентства, первое судебное заседание по делу Бурназкиной пройдет в декабре.

Молодая россиянка родила дочь в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября. Младенца женщина выбросила в унитаз, где девочку нашли уборщики, которые спасли ребенка. Новорожденную передали в медицинское учреждение, а против матери завели уголовное дело и арестовали.

В пресс-службе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой сообщили, что дипломаты сделали новорожденной российское гражданство. Сотрудники Генконсульства направили властям Турции ноту, в которой уведомили, что младенца доставят в Россию.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что новорожденного ребенка могут забрать себе родственники, которые имеют первоочередное право на удочерение.

Турция Уголовное дело Суд Дети Адвокаты Беременность Россия
04 ноября 2024, 11:41
США захотели поставить под удар сразу несколько отраслей промышленности стран ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты давят на Европу ради новых антироссийских санкций. Уж очень американским властям хочется запретить палладий и титан из РФ. К чему могут привести подобные ограничительные меры, объяснили опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Известно, что Россия на треть обеспечивала титаном американскую компанию Boeing, почти на 50% - европейскую Airbus, а Embraer из Бразилии - практически на все 100%.

В минувшем году поставки в Штаты упали в пять раз, однако Европа продолжила импорт на достаточно высоком уровне, отметил в беседе с агентством генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

По оценке завкафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой, в случае введения санкции прежде всего ударят по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании. Речь идет об авиастроении, автомобильной и космической отраслях.

Если Лондон может заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то у Германии и Франции ситуация иная - эти страны будут вынуждены искать других поставщиков. И они будут более дорогими, добавила Сазонова.

Доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД Петр Чувахин отдельно отметил сложность замены палладия. Он поступает в ЕС главным образом именно из России.

Запреты обернутся острым дефицитом сырья для каталитических нейтрализаторов, предупредил эксперт.

США Санкции Евросоюз
04 ноября 2024, 08:54
При победе Трампа Маску пророчат будущее «влиятельного друга» Си Цзиньпина
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший одним из главных спонсоров кампании Дональда Трампа, может получить статус «влиятельного друга» лидера КНР Си Цзиньпина, если республиканец победит на президентских выборах в США. Такой прогноз со ссылкой на экспертов опубликовал Bloomberg.

По данным агентства, на поддержку Трампа миллиардер пожертвовал более 100 миллионов долларов. Известно и о широких деловых интересах Маска в Китае. В частности, Tesla получила налоговые льготы в КНР, и половину всех электромобилей компании производят на территории этой страны.

Минувшим летом электрокары Tesla впервые включили в список госзакупок Китая. Вместе с тем власти Китая все еще настороженно относятся к другому детищу Маска - SpaceX. Причина - в связях компании с Пентагоном.

Отдельно опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что точка зрения Маска на многие чувствительные темы в сфере отношений США и КНР близка к позиции китайского лидера. В частности, это касается вопроса Тайваня и негативной оценки введения американских пошлин на китайские электромобили.

При этом Трамп, как известно, выступает за повышение тарифов на все произведенные в КНР товары.

США Дональд Трамп Илон Маск Китай Выборы президента США Си Цзиньпин
04 ноября 2024, 08:22
Санду сохранила лидерство после обработки 99,46% протоколов на выборах в Молдавии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После обработки 99,46% протоколов во втором туре выборов в Молдавии действующий президент республики Майя Санду набрала 55,22% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

У ее соперника, бывшего прокурора Александра Стояногло, 44,78% голосов. При этом он одержал победу внутри страны с 51,19% после обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии, тогда как у Санду - 48,81%.

За бывшего генпрокурора проголосовали большинство жителей юга и севера Молдавии, тогда как центральные регионы преимущественно сделали выбор за действующего президента.

Бывший генпрокурор также уверенно лидирует и у себя на родине в Гагаузии с: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получил 95,85% голосов, у Санду - лишь 4,15%.

Социолог Ян Лисневский отмечал, что выборы президента в Молдавии раскололи общество. По его мнению, страну теперь ждут четыре года оттока населения, роста преступности и конфликтов.

Молдавия Выборы Майя Санду

Новости по теме