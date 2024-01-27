27 января 2024, 00:58

США решили разместить ядерное оружие в Британии

РИА «Новости»
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Американская сторона впервые за 15 лет решила разместить ядерное оружие в Британии из-за якобы «возрастающей угрозы со стороны РФ». Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на документы из Минобороны Америки.

«Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», - сказано в материале.

По информации журналистов, речь идет об авиабазе Лейкенхит в граффстве Саффолк. Штаты запланировали отправить в это место боеголовки, которые в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в Японии.

Ранее экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО придется объединить ядерные силы для получения шанса противостоять России. Эксперт объяснил, что ВС РФ имеет превосходство над Европой даже без учета ядерного арсенала.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у России нет необходимости ни на кого нападать. Заявления ЕС и НАТО об обратном - чушь.

Ядерное оружие США Россия НАТО
26 января 2024, 23:41
Шарль Мишель передумал идти на выборы в Европарламент
РИА «Новости»
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что под давлением критики передумал баллотироваться в Европарламент, он останется на своем посту до конца мандата. Об этом политик написал на своих страницах в социальных сетях.

Мишель объяснил свое решение волной критики.

«По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах», - написал евродипломат.

Мишель отметил, что открыто заявил о своих планах заранее, чтобы дать возможность Евросовету подготовиться, но он недооценил негативную реакцию на свои планы. Глава Евросовета решил «обдумать все будущее» до окончания действия своего мандата.

Возможный уход в отставку Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров Евросоюза. Это заявление назвали «скандальным поступком».

Отставки Евросоюз Европарламент Выборы
26 января 2024, 22:38
Активиста в Чехии пригрозили посадить на три года из-за знака Z
Global Look Press
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В Чехии против активиста, использовавшего знак Z из георгиевской ленты, возбудили уголовное дело. Мужчина вывесил российский триколор с прикрепленной на нем лентой в виде символа Z на одной из акций коммунистов в Нимбурке, об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру города.

Один из участников акции показал полиции на российский флаг, который висел на трибуне ов время акции. После вмешательства правоохранителей триколор исчез с трибуны.

«Полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят <…> до трех лет лишения свободы», - отметили в сообщении.

Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема. Правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. Он пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Чехия Уголовное дело Скандалы Полиция
26 января 2024, 22:12
Галкина задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в «черном списке»
РИА «Новости»
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Концерт юмориста Максима Галкина* на Бали не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Как отметили журналисты, артиста «попросту вышвырнули» из Индонезии. Ранее выступления Галкина* отменили в Казахстане и Таиланде.

Как сообщила ведущая телеканала «Дождь»** Анна Монгайт*, когда юморист прилетел в индонезийский аэропорт Денпасара на юге острова Бали, его задержали. Правоохранители заявили, что паспорт Галкина* находится в «черном списке». Возмущения комика не стали слушать и отправили в другое государство.

Ранее стало известно, что концерты Галкина* в Паттайе и Пхукете отменили. Такие меры связаны с жесткими высказываниями юмориста на тему политики. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, в Таиланде правительство жестко реагирует, когда артисты допускают такое поведение на сцене.

* Максим Галкин и Анна Монгайт признаны иностранными агентами на территории России.

** признан СМИ-иноагентом в РФ

Паспорта Концерты Таиланд Максим Галкин Бали
26 января 2024, 17:59
Экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса
РИА «Новости»
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Экономист Сергей Гуриев* станет деканом Лондонской школы бизнеса (LBS). Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

«Сергей Гуриев*, в настоящее время проректор и профессор экономики Парижского института политических исследований, станет следующим деканом Лондонской школы бизнеса», - указано на сайте.

Он вступит в должность в начале 2024/25 учебного года. На факультете он также будет числиться как профессор экономики.

Гуриев* окончил Московский физико-технический институт. Он работал профессором экономики и ректором Новой экономической школы в Москве, профессором экономики и проректором Sciences Po в Париже, а также главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Его основные научные интересы: политическая экономика популизма и автократии, экономика развития и переходного периода, мобильность рабочей силы, теория контрактов и корпоративного управления.

Экономист покинул Россию в 2013 году, с тех пор он живет и преподает во Франции. Гуриева* Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

Лондон Великобритания Школы Россия Бизнес Франция Экономика

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