США решили приватизировать банки на Украине и внедрить в стране протоколы НАТО — СМИ
США подробно описали свои цели на Украине в засекреченной части «Комплексной стратегии страны». Белый дом запланировал внедрить на Украине протоколы и стандарты НАТО, а также приватизировать банки страны и организовать помощь местным школам в изучении английского языка. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на данные конфиденциального документа.
По информации издания, конфиденциальная версия документа оказалась в три раза больше, чем публикации Госдепа в открытом доступе.
Руководство США указало в качестве целей на Украине создание «корпуса профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по принципам стандартам доктрины НАТО». При этом альянс не дал согласие на вступление страны в объединение.
Кроме того, Белый дом в документе выразил беспокойство в связи с масштабной коррупцией на Украине.
США предпримут ряд шагов, направленных на то, чтобы «искоренить должностные преступления», сообщило издание RT.