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По информации издания, конфиденциальная версия документа оказалась в три раза больше, чем публикации Госдепа в открытом доступе.

Руководство США указало в качестве целей на Украине создание «корпуса профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по принципам стандартам доктрины НАТО». При этом альянс не дал согласие на вступление страны в объединение.

Кроме того, Белый дом в документе выразил беспокойство в связи с масштабной коррупцией на Украине.

США предпримут ряд шагов, направленных на то, чтобы «искоренить должностные преступления», сообщило издание RT.