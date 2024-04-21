Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить стране санкциями за то, что она якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Об этом написала газета Financial Times , сославшись на собственные источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что Соединенные Штаты предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием», - отмечается в публикации.

Собеседники газеты отметили, что это предупреждение США Китаю станет самым определенным из всех сделанных до сих пор. Журналисты добавили, что Блинкен «не планирует раскрывать», какими именно будут ограничения, однако источники предположили, что санкции распространятся, в частности, на финансовые институты КНР.

Несколько дней назад госсекретарь США встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Обсуждались совместные усилия двух стран по оперативному получению Украиной систем противовоздушной обороны Patriot и ракет для них.