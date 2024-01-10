США решили отказаться от закупки российского урана

«Министерство энергетики ищет контракты сроком максимум на 10 лет», - написали журналисты.

Ведомство планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов. В Соединенных Штатах собираются заняться производством так называемого высокопробно-низкообогащенного уранового топлива. Правительству придется вложить немало денег, чтобы обеспечить спрос, нарастить мощности, построить новые заводы.

«Администрация президента Джо Байдена считает новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций критически важными для своей программы борьбы с изменением климата», - отметили в агентстве.

В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций России. Издание The Wall Street Journal сообщило, что уран был самым ходовым товаром, но цена на ядерное топливо достигла самого высокого уровня с 2007 года. В 2022 году атомные электростанции США получили около 24% обогащенного урана из России. Америка пытается наладить внутреннее производство урана, чтобы снизить риск критической нехватки топлива в будущем.

Ранее законопроект о запрете импорта урана из России одобрили в США. Ограничения будут действовать до конца 2040 года.