21 декабря 2023, 13:09

США решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами

Global Look Press
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Решение Верховного суда Колорадо о недопуске бывшего президента США к праймериз Республиканской партии вдохновило еще 16 штатов пойти по такому же пути. Об этом со ссылкой на данные судебных баз сообщила газета The New York Times.

Журналисты выяснили, что в суды 16 штатов поступили иски с требованием не регистрировать Трампа в качестве кандидата на выборах президента. Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую баллотироваться участникам мятежа. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

В Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине истцы обратились в суды штатов. Одиннадцать судебных исков - на Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге - подали в федеральные окружные суды.

В Аризоне и Мичигане иски уже отклонили, но противники политика не остановились и обжаловали эти решения.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с вынесенным вердиктом, то другие штаты могу пойти до такому же пути.

При этом 5 января - последний день, когда Республиканская партия должна определиться с итоговым списком потенциальных кандидатов, которые встретятся на праймериз в большей части штатов 5 марта.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США
21 декабря 2023, 13:31
Мавр сделал свое дело. Армении предрекли исчезновение из-за борьбы США с Россией
РИА «Новости»
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После того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, Запад в лице США может попытаться отстранить Никола Пашиняна от власти. А потом страну решат превратить в очередную АнтиРоссию и разорвать давние связи государств друг с другом. На это указал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Арцах не был для вас отягощением. Он, на самом деле, был идеей, которая долгие годы хранила и поддерживала армянскую государственность.

Арцах бы чем-то, что могло объединить всех армян, и именно поэтому с ним и надо было расправиться. Что и было главной задачей Пашиняна.

Один пример уже есть. Неужели вам его недостаточно? И именно из-за того, что Арцах был тем, что хоть как-то скреплял Армению, Запад не то, что вам никак не помог, когда происходила катастрофа, но наблюдал за ней со спокойствием и довольствием. Потому что его план работал. Ровно так, как и задумывалось.

А что ждет Армению в обозримом будущем? Может быть, с катастрофой Арцаха все наконец устаканится, и страна начнет жить нормальной жизнью? В конце концов, для целого поколения армян, воспитанного с помощью структур Джорджа Сороса, Арцах был неким чемоданом без ручки, отягощением, мешающим нормальной жизни. Это и блокада, и проблемы с экономикой, да и вообще все беды нынешней Армении.

Никол Пашинян пообещал все эти проблемы решить, и очень многие армяне ему охотно поверили. И ведь не обманул - проблему Арцаха он решил. Теперь у Армении нет этого отягощения, нет этих вериг, теперь все должно начать развиваться, страна, освободившись от непосильного бремени, непременно должна начать богатеть под руководством мудрого Никола Пашиняна. Да? Главное для них - оторвать Армению от России, чего бы это ни стоило. И они не остановятся ни перед чем. Все эти господа очень плотно связаны с различными американскими фондами и организациями и руководствуются отнюдь не заботой об армянском народе, а тем, что прикажут в посольстве США, из которого сейчас фактически и руководят страной.

Далее - его прямая речь.

Кто знает, может, уже в ближайшем будущем его скинут те, кого он считает своими соратниками? Может быть, тот же секретарь Совбеза Армении Григорян, который потихоньку сливает секреты ОДКБ американцам? А сам Пашинян окажется где-нибудь в Калифорнии, с приличным состоянием и на непыльной работе, вроде преподавания в каком-нибудь вузе. Все может случиться, если игрой руководят американцы.

США Армения Запад Украина Обострение в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах
21 декабря 2023, 13:25
Выдавят из АТР? Почему Тайвань для США важнее Украины
Global Look Press
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Лидер КНР Си Цзиньпин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Китай собирается воссоединить Тайвань с материковой частью страны. Политолог Данила Гуреев в комментарии «360» отметил, что мирным путем разрешить этот конфликт не получится — слишком многое поставлено на карту.

Тайвань является для США точкой сдерживания Китая, поэтому в Белом доме и поддерживают с ним отношения, заметил Гуреев. Если остров станет частью КНР, то страна закрепится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и будет политически, экономически сильнее, а это противоречит интересам США.

«В общемировом контексте конфликт вокруг Тайваня имеет приоритетное значение, в отличие от украинского конфликта. А все потому, что от проигрыша в украинском конфликте США особо ничего не теряют. Да, Россия станет сильнее в Восточной Европе, но американцы уже проходили это во времена СССР», - добавил Гуреев.

Потеря Тайваня чревата для США огромными издержками. Слова Си Цзиньпина, высказанные Байдену, только подчеркнули стремление Китая к реализации своих интересов. Однако действия США показывают, что американцы хотят помешать этому.

«Мирным путем урегулировать конфликт не получится. Но он пока не перешел из холодной фазы в горячую », - заметил эксперт.

В прошлом столетии в Китае действовали две политические силы - коммунистическая и либеральная, напомнил Гуреев. Первая закрепилась на континенте, вторая - на острове. По словам политолога, КНР и Тайвань по-разному видят свое будущее, поддерживают союзнические отношения с разными странами.

«Основная позиция Китая заключается в объединении с Тайванем, формировании единого государства. Тайвань, напротив, добивается суверенитета, сохранения статуса-кво. Именно поэтому Тайбэй для США - геополитический союзник в регионе», - отметил он.

По мнению Гуреева, очень маловероятно, что Китай признает независимость Тайваня. А США в свою очередь сделают все, чтобы удержаться в Тихоокеанском регионе..

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Китай собирается воссоединить Тайвань с материковой частью страны. Политолог Данила Гуреев в комментарии «360» отметил, что мирным путем разрешить этот конфликт не получится - слишком многое поставлено на карту.

США Китай Си Цзиньпин Тайвань
21 декабря 2023, 13:19
Украина получила более 200 высокоточных дальнобойных ракет от Франции и Британии
Википедия
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Украинская армия получила свыше 200 высокоточных дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp от Франции и Великобритании. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Франция и Великобритания передали Украине более 200 управляемых ракет Storm Shadow и Scalp, которые они использует для поражения гражданских объектов в Донбассе и Крыму», - сказал он.

Герасимов отметил, что в октябре ВСУ также получили оперативно-тактические ракеты ATACMS от США.

Ранее в Генштабе сообщили, что отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины стало основной задачей российских сил в зоне специальной операции в 2023 году. Герасимов уточнял, что костяк группировки ВСУ состоял из подразделений, которые оснастили и обучили иностранные кураторы.

Ракеты Оружие Украина
21 декабря 2023, 12:42
Россия даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов в Европе
РИА «Новости»
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Россия обладает достаточным количеством замороженных активов европейских компаний, чтобы подготовить зеркальный ответ на конфискацию ее средств в Евросоюзе или использование доходов от заблокированных денег. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что средства зарубежных компаний в виде дивидендов, обязательств по ценным бумагам и других обязательств перед контрагентами недружественных стран находятся на счетах типа «С», что фактически означает их заморозку.

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны России. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых „С“», - заявил Силуанов.

На банковские счета, о которых говорил министр, зачисляют средства от продажи активов, принадлежащих предпринимателям из недружественных стран. На счет поступают рубли по курсу на день продажи. Конвертировать деньги в валюту можно только с разрешения российских властей.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США потребовали от Европы изъять замороженные 260 миллиардов евро российского Центробанка и провести траншами через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Украине. Как пояснили собеседники журналистов, эту тему подняли на фоне сложности с утверждением дополнительных пакетов помощи.

Предложение американцев европейцы встретили без энтузиазма. Основная доля замороженных российских активов приходится на бельгийский депозитарий Euroclear, где остался 191 миллиард евро. Еще 19 миллиардов находятся во Франции, и 7,8 миллиарда евро - в Швейцарии.

Европейские чиновники заявили, что конфискация станет беспрецедентным случаем и разрушит доверие к европейской экономике со стороны Китая и Саудовской Аравии, которые начнут выводить свои средства.

Пока что Евросоюз пошел по самому мягкому пути и разрешил направлять на помощь Украине часть налога на прибыль , полученной от использования российских активов. По данным СМИ, Euroclear за 10 месяцев 2023 года таким образом заработал три миллиарда евро.

Санкции Россия Евросоюз Деньги

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