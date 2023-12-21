США решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами

После того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, Запад в лице США может попытаться отстранить Никола Пашиняна от власти. А потом страну решат превратить в очередную АнтиРоссию и разорвать давние связи государств друг с другом. На это указал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Арцах не был для вас отягощением. Он, на самом деле, был идеей, которая долгие годы хранила и поддерживала армянскую государственность.

Арцах бы чем-то, что могло объединить всех армян, и именно поэтому с ним и надо было расправиться. Что и было главной задачей Пашиняна.

Один пример уже есть. Неужели вам его недостаточно? И именно из-за того, что Арцах был тем, что хоть как-то скреплял Армению, Запад не то, что вам никак не помог, когда происходила катастрофа, но наблюдал за ней со спокойствием и довольствием. Потому что его план работал. Ровно так, как и задумывалось.

А что ждет Армению в обозримом будущем? Может быть, с катастрофой Арцаха все наконец устаканится, и страна начнет жить нормальной жизнью? В конце концов, для целого поколения армян, воспитанного с помощью структур Джорджа Сороса, Арцах был неким чемоданом без ручки, отягощением, мешающим нормальной жизни. Это и блокада, и проблемы с экономикой, да и вообще все беды нынешней Армении.

Никол Пашинян пообещал все эти проблемы решить, и очень многие армяне ему охотно поверили. И ведь не обманул - проблему Арцаха он решил. Теперь у Армении нет этого отягощения, нет этих вериг, теперь все должно начать развиваться, страна, освободившись от непосильного бремени, непременно должна начать богатеть под руководством мудрого Никола Пашиняна. Да? Главное для них - оторвать Армению от России, чего бы это ни стоило. И они не остановятся ни перед чем. Все эти господа очень плотно связаны с различными американскими фондами и организациями и руководствуются отнюдь не заботой об армянском народе, а тем, что прикажут в посольстве США, из которого сейчас фактически и руководят страной.

Далее - его прямая речь.

Кто знает, может, уже в ближайшем будущем его скинут те, кого он считает своими соратниками? Может быть, тот же секретарь Совбеза Армении Григорян, который потихоньку сливает секреты ОДКБ американцам? А сам Пашинян окажется где-нибудь в Калифорнии, с приличным состоянием и на непыльной работе, вроде преподавания в каком-нибудь вузе. Все может случиться, если игрой руководят американцы.