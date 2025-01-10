10 января 2025, 06:13

США развертывают в Гренландии инфраструктуру для истребителей F-35

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное вооружение. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, военно-космическая база США «Питуффик» («Туле»), которая расположена на острове, является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. А сейчас американцы проводят ее комплексную модернизацию, которая включает в себя и радиолокационные станции. Эта модернизация обходится США в миллиарды долларов.

«Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США», - рассказал дипломат.

Как отметил Барбин, для России важна стабильность в Арктике, и страна выступает за ее укрепление. Однако, по его словам, достижение этого возможно только на основе создания системы международной безопасности, равной для всех арктических государств.

Ранее дипломат высказал мнение, что позиция нового президента США Дональда Трампа по Гренландии может привести к деградации обстановки в регионе. Россия, по его словам, будет учитывать это при военном планировании.

Ядерное оружие США Дания Истребители Военные учения Военные Россия Арктика Гренландия F-35 Оружие
10 января 2025, 05:46
Япония ввела новые санкции против России
РИА «Новости»
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Правительство Японии приняло решение о расширении списка антироссийских санкций, добавив в него три российских банка, 29 юридических и 11 физических лиц. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди физлиц в новый список попали гендиректор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО «ПСВ Технологии» Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Также в черный список занесли российские НПО Машиностроения, Алексинский химкомбината, а также другие НПО и предприятия.

Экспортные ограничения ввели против 22 компаний и организаций из России. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции. Кроме того, заморозка активов коснулась одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

Среди российских банков под санкциями оказались Тимер Банк, РФК-Банк и ЦМРБанк.

Помимо этого, Япония запретила экспорт в Россию используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, среди которых детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

Эти меры вступят в силу с 9 февраля.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден собирается заявить о новых антироссийских санкциях уже на этой неделе. Он решил сделать это до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

США Банки Киргизия Экспорт Ростех Япония Санкции Россия Таиланд КНДР ОАЭ Промышленность Технологии
10 января 2025, 04:46
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться. Сейчас стороны готовятся к переговорам, отметил Трамп. Его слова передало агентство Reuters.

«Он хочет встретиться, и мы организуем эту встречу», - заявил Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении Мар-а-Лаго.

Новый президент США не назвал никаких конкретных сроков. На вопрос о возможности трехсторонней встречи с лидером КНР Си Цзиньпинем американский глава ответил, что это будет определено позднее.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет только приветствовать стремление Трампа к диалогу.

Если при встрече Трамп попытается давить на российского лидера, то это не окажет ожидаемого воздействия , считает политолог Аркадий Мошес. Также эксперт указал на бесполезность новых экономических санкций.

США Дональд Трамп Владимир Путин
10 января 2025, 04:24
Президент Литвы покусился на Калиниградскую область
РИА «Новости»
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Президент Литвы Гинатас Науседа выразил территориальные претензии на Калининградскую область, прокомментировав переименование музея в поселке Чистые Пруды. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Науседа высказал категоричное несогласие с решением о переименовании музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей», несмотря на то, что объект культурного наследия, в котором находится музей, будет иметь прежнее название: «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, [но] последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», - написал литовский лидер.

Ко всему прочему, Науседа заявил, что Калининград якобы исторически литовский город, который должен носить соответствующее название.

«Как бы ни старалась Россия, Караляучус никогда не станет Калининградом», - сказал литовский президент.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать североамериканский континент Мексиканской Америкой. Такое заявление она сделала в связи с намерением избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

Музеи Литва Россия Калининград Литература
10 января 2025, 02:41
Байден «почтил» память Джимми Картера, уснув на его похоронах
Global Look Press
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Президент США Джо Байден уснул во время церемонии прощания с 39-м экс-главой США Джимми Картером. Кадры спящего американского лидера показал телеканал Fox News.

Байден во время церемонии сидел в первом ряду рядом со своей женой Джилл Байден, вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем. В какой-то момент крупным планом показали, как президент опустил голову и закрыл глаза. Заметив это, ситуацию постаралась исправить первая леди, она одернула и привела в чувства своего 82-летнего мужа.

Несмотря на казус, действующий президент США сказал речь, отметив силу воли Картера и его стремление к равенству.

«Многие считают, что он принадлежал к ушедшей эпохе, но на самом деле он хорошо видел будущее», - заявил президент.

Кроме Байдена попрощаться с Картером пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией.

Джимми Картер скончался в конце декабря 2025 , недавно отпраздновав свое 100-летие. Картер прожил дольше любого другого президента США.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Барак Обама

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