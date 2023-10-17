США разработают законопроект об участии в войне Израиля с Ираном

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«У нас есть ситуация на Ближнем Востоке, которая день ото дня становится все более напряженной. <…> Если „Хезболла“ вмешается, Иран уже пригрозил, что <…> если ЦАХАЛ войдет в сектор Газа, они выйдут», - объяснил он.

Разработкой законопроекта «Разрешение на использование военной силы» займется комитет палаты представителей по иностранным делам. Майкл Маккол надеется, что конгрессу не придется принимать его. По его словам, армию США задействуют в том случае, если Иран прямо или опосредованно через группировку «Хезболла» и шиитских ополченцев присоединится к ХАМАС в противостоянии Израилю.

США отправили на Ближний Восток истребители и вторую авианосную ударную группу. Они рассчитывают сдержать Иран от участия в конфликте.

Американскую армию отправят на Ближний Восток, если палестино-израильский конфликт перерастет в опосредованную войну Израиля с Ираном. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил CNN , что конгрессмены разработают такой законопроект.