04 апреля 2024, 08:17

США разместят ракеты средней дальности в Азии под предлогом сдерживания Китая

flickr
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Пентагон решил разместить в Азии ракеты средней дальности, чтобы сдерживать оборонный потенциал Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, его процитировала японская газета Asahi.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», - указал он.

Американский генерал не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планирует разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.

В газете добавили, что это будут первые ракеты средней дальности, размещенные в регионе с момента подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией в 1987 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. В беседе китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США.

США Ракеты Пентагон Китай Азия
04 апреля 2024, 08:16
Число пострадавших при землетрясении на Тайване выросло до 1038
Global Look Press
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Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 1038, сообщила местная газета China Times, сославшись на представителей пожарной службы. До этого последняя информация поступала о 1011 раненых.

Утром 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии у побережья префектуры Фукусима. Ночью подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай. Магнитуда землетрясения достигла 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения», - говорится в материале.

Из-за разрушения инфраструктуры десятки жителей и туристов оказались заблокированы в горах. Известно, что в ловушке находятся 93 человека. Еще с 52 не удается связаться.

Землетрясение, случившееся 3 апреля, стало самым мощным на острове за 25 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Тем не менее некоторые местные жители отнеслись к происходящему философски , пояснив, что на Тайване «все это привычно для людей».

Землетрясения Тайвань
04 апреля 2024, 07:49
Японию заподозрили в желании разместить военных на Филиппинах
Global Look Press
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Филиппины и Япония проводят переговоры о возможном размещении японских войск. Стороны в будущем планируют подписать соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес, сообщила газета Financial Times.

Государства обсудили дислокацию военных на ротационной основе. По словам дипломата, Япония и Филиппины подпишут документ о сотрудничестве в ближайшее время.

«Это то, что мы уже обсуждали в прошлом, и мы продолжим рассматривать это снова в рамках сотрудничества между нашими странами», - указал Ромуальдес.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов рассказал, что наращивание военного потенциала Японии вызывает опасение у других стран региона. Он также прокомментировал слова японского министра обороны Минору Кихары о планах создать истребитель. По мнению востоковеда, это решение может дестабилизировать политическую атмосферу в Восточной Азии.

Военные Япония Азия
04 апреля 2024, 05:45
Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России
РИА «Новости»
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Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который в марте выступил в качестве независимого наблюдателя на выборах президента России, рассказал об угрозах в свой адрес после возвращения на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз», - сказал он.

По словам политика, он работает в небольшом городе, существенная часть населения верит всему, что говорят по телевизору. Центральные телеканалы настроены на осуждение России. Из-за этого у жителей Порт-Хедленда сложилось искаженное впечатление о Макрее.

Макрей после поездки в Москву положительно охарактеризовал выборы в РФ. Он отметил высокий уровень прозрачности и свободы в процессе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся перед выборами в Европарламент. Он предположил, что гражданам его страны придется по душе антироссийская повестка. В итоге за коалицию главы государства теперь готовы проголосовать лишь 21% французов.

Австралия Россия Выборы президента РФ Выборы
04 апреля 2024, 05:44
Землетрясение произошло в Китае
Freepik
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Землетрясение магнитудой 5,5 случилось в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Вибрации под землей почувствовали в 08:39 по местному времени (03:29 по московскому) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой не ниже 7,2 случилось на Тайване. Его назвали самым масштабным за прошедшие 25 лет. Как сообщил телеканал ABC News, в округе Хуалянь пострадали 711 человек , а еще 77 могли оказаться под завалами. Девять человека погибли из-за последствий стихии.

Повреждения получили девять участков дорог и 11 магистралей, также рухнули десятки построек.

Россияне, находящиеся на острове, рассказали в беседе с «360», что ощутили страх в момент землетрясения и почувствовали себя маленькими муравьями. По некоторым данным, подземные толчки продолжатся еще три-четыре дня.

Землетрясения Китай Тайвань

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