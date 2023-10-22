США разместят на Ближнем Востоке дополнительные ЗРК Patriot

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что решение о дополнительном вооружении приняли после консультаций с президентом США Джо Байденом. Лидер страны одобрил укрепление американских позиций в регионе, в частности развертывание войск для «усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости».

«Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону для усиления защиты американских войск», - отметил министр.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что решения Байдена по ситуации с Израилем и ХАМАС приведут к Армагеддону. По мнению эксперта, США примут участие в конфликте на Ближнем Востоке, если «Хезболла» нападет на израильскую территорию из Ливана.