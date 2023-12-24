США расширили свою территорию

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«Континентальный шельф стал продолжением территории страны под водой. В соответствии с международным правом США обладают право управлять ресурсами и оберегать эти важные места обитания», - заявили в ведомстве.

Континентальный шельф занимает площадь в Беринговом море и Арктике, на эту зону также претендуют Россия и Канада.

Авторы статьи предположили, что за счет расширения шельфа США хотят получить доступ к необходимому сырью для производства батарей электромобилей. Также есть залежи газа и нефти.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение арктических территорий станет для страны приоритетным. Он отмечал, что в перспективе регион обладает огромными экономическими возможностями.