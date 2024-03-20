США расширили антироссийский санкционный список

В черном списке оказались Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, Агентство социального проектирования и ГК «Структура». В заявлении отметили, что для «фигурантов дела» попадание в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

Американский Минфин обвинил указанные лица в оказании услуг «правительству Российской Федерации в рамках зарубежной кампании по вредоносному влиянию, включая попытки выдать себя за законные средства массовой информации».

Более 220 американцев внесли в стоп-лист , запретив им въезд в Россию. Как пояснили в МИД, все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.