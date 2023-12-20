США расширили антироссийские санкции

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Под санкционные ограничения попали фирмы Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге, а также две компании из ОАЭ - Voliton DMCC и Sun Ship Management D.

Кроме того, санкции ввели против нефтяного танкера Sanar 15, который плавал под флагом России.

В понедельник, 18 декабря, 12-й пакет санкций против России ввел Европейский союз. Рестрикции коснулись ряда физических лиц, экспорта российских алмазов и товаров двойного назначения.

МИД России назвал новые ограничения незаконными и в ответ расширил список представителей стран-членов Евросоюза, которым запретили въезд на территорию государства.

Президент Владимир Путин отмечал, что в условиях санкционного давления отечественная экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.