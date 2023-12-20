США расширили антироссийские санкции
Антироссийские санкции США расширили на четыре компании и один нефтетанкер. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.
Под санкционные ограничения попали фирмы Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге, а также две компании из ОАЭ - Voliton DMCC и Sun Ship Management D.
Кроме того, санкции ввели против нефтяного танкера Sanar 15, который плавал под флагом России.
В понедельник, 18 декабря, 12-й пакет санкций против России ввел Европейский союз. Рестрикции коснулись ряда физических лиц, экспорта российских алмазов и товаров двойного назначения.
МИД России назвал новые ограничения незаконными и в ответ расширил список представителей стран-членов Евросоюза, которым запретили въезд на территорию государства.
Президент Владимир Путин отмечал, что в условиях санкционного давления отечественная экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.