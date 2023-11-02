«Радоваться нечему». Россия и США не смогли нормализовать работу посольств

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Никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы посольств пока нет. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся», - сказал он.

Стороны только консультируются по поводу условия пребывания, однако новых решений нет. Высокопоставленный дипломат отметил, что на эту тему даже нет смысла говорить.

«Радоваться там нечему по крайней мере», - добавил он.

Ранее США распространили санкции почти на 200 российских организаций. Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые банки. В черный список также попали 39 физлиц.

Как ранее отмечали в Кремле, Запад же продолжает давить на Россию при помощи санкций , но идеи у иностранных властей иссякают. Российская сторона наоборот адаптируется ко всему.