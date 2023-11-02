США распространили санкции почти на 200 российских организаций
Почти 200 юридических лиц из России попали в санкционный список США. Американское руководство таrже включило в санкционной перечень 39 физических лиц, в том числе российского конструктора беспилотников Александра Захарова и заместителей главы Минпромторга Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Информация появилась на сайте американского минфина.
Ограничения распространили на МГТУ имени Баумана, ФАУ «Роскапстрой», СПГ-завод «Арктик СПГ-2» и некоторые российские банки. В санкционный лист попали «Абсолют банк», «Русский стандарт» и ВБРР.
Кроме того, Минпромторг ограничил экспорт для 12 российских структур и фирмы Mvizion из Узбекистана. В черный список вошли BIC-Inform, Hartis DV, Orelmetallpolimer, STC Orion и другие организации.
Блогер «Голос Мордора» раскритиковал введенные США ограничения. По его мнению, антироссийские санкции нанесут удар по американскому президенту Джо Байдену. Блогер предрек мировой кризис из-за действий США, пояснив, что ограничения затронут не только Россию, но и страны, имеющие с ней торговые отношения.