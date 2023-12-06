США раскрыли сроки третьей фазы операции и дальнейшие планы ЦАХАЛ в секторе Газа

«Нынешняя фаза наземного вторжения в Газу , нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдет к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии», - заявили источники телеканала в США.

Следующим этапом, по мнению американских чиновников, должны стать точечные удары для ликвидации лидеров и бойцов ХАМАС. Источники канала сравнили операцию в сектора Газа с кампанией США в Афганистане и Ираке, когда военные после массированной атаки перешли к истреблению главарей.

По информации телеканала, Белый дом предупредил Израиль - на продолжение операции в нынешнем формате осталось мало времени. Международная поддержка тоже скоро закончится.

Израильская армия достигла центра крупнейшего на юге анклава города Хан-Юниса. Для уничтожения боевиков и их инфраструктуры военные могут затопить подземные тоннели морской водой. В районе лагеря беженцев «Аль-Шати» установили насосы.