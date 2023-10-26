США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

«США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники», - сказал он.

По словам Блинкена, в новый пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения. Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию, отметил госсекретарь.

Глава Пентагона Ллойд Остин в середине октября анонсировал новый пакет военной помощи Украине в США на сумму 200 миллионов долларов. Эти деньги потратят на оплату ракет, боеприпасов и средств борьбы с беспилотниками, указал он.

Накануне Еврокомиссия перевела киевскому режиму транш бюджетной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Общий объем помощи со стороны ЕК составил 83 миллиарда евро.