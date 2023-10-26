США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине
Американские власти выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, написал ТАСС.
«США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники», - сказал он.
По словам Блинкена, в новый пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения. Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию, отметил госсекретарь.
Глава Пентагона Ллойд Остин в середине октября анонсировал новый пакет военной помощи Украине в США на сумму 200 миллионов долларов. Эти деньги потратят на оплату ракет, боеприпасов и средств борьбы с беспилотниками, указал он.
Накануне Еврокомиссия перевела киевскому режиму транш бюджетной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Общий объем помощи со стороны ЕК составил 83 миллиарда евро.