США пытались обманом заставить Китай устроить войну с Тайванем

Китайский лидер обвинил США в попытке обмануть руководство КНР и добавил, что оно «не клюнуло на наживку», рассказал источник издания. Еще один из собеседников газеты отметил, что Си Цзиньпин делал аналогичные предупреждения и своим чиновникам.

Экс-посол посол в Вашингтоне Цуй Тянькай в январе подчеркивал, что американские власти расставили для Китая ловушку, но тот в нее «не попадется». Некоторые китайские чиновники также обвиняли Белый дом в попытке с помощью поставок оружия Тайваню втянуть его в конфликт.

В газете подчеркнули, что заявление Си Цзиньпина, озвученное в разговоре с фон дер Ляйен, является первым известным случаем обвинений в адрес другого государства.

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь предупредил, что страна может направить на Тайвань военных. По его словам, все попытки острова получить независимость будут пресекаться.