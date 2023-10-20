США провели подземные испытания на полигоне в Неваде в день решения России по ДВЗЯИ
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщило Минэнерго США.
«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», - сообщили в ведомстве.
Для эксперимента использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Исследование проводилось для снижения глобальных ядерных угроз.
Госдума РФ 17 октября приняла во втором чтении закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Документ отменяет положение о ратификации договора, который Россия подписала в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.