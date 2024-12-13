США провели первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Темный орел»

Пуск ракеты осуществили с мыса Канаверал. Предположительно, это первое успешное проведенное Штатами испытание ракеты, способной преодолевать расстояние до трех тысяч километров при скорости свыше шести тысяч километров в час.

Эти ракеты предназначены для нанесения массированных ракетных ударов и прорыва укрепленных линий обороны. Dark Eagle, разработанная корпорацией Lockheed Martin, является частью стратегии США по разработке гиперзвукового вооружения после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Документ запрещал странам-участникам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

В ноябре КНДР провела испытательный запуск новейшей межконтинентальной ракеты «Хвасон-19». Она пролетела около 1000 километров и приземлилась в Восточном море.