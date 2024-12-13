США провели первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Темный орел»
Соединенные Штаты успешно провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел» (Dark Eagle). Об этом сообщили в Центре анализа стратегий и технологий.
Пуск ракеты осуществили с мыса Канаверал. Предположительно, это первое успешное проведенное Штатами испытание ракеты, способной преодолевать расстояние до трех тысяч километров при скорости свыше шести тысяч километров в час.
Эти ракеты предназначены для нанесения массированных ракетных ударов и прорыва укрепленных линий обороны. Dark Eagle, разработанная корпорацией Lockheed Martin, является частью стратегии США по разработке гиперзвукового вооружения после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Документ запрещал странам-участникам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
В ноябре КНДР провела испытательный запуск новейшей межконтинентальной ракеты «Хвасон-19». Она пролетела около 1000 километров и приземлилась в Восточном море.