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«Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­- и это был просчет», - сказал он.

Правительство США, по словам политолога, полюбило такой вид наказания, как санкции. Когда оно решило вмешаться в конфликт на Украине и ввести ограничения против России, под американскими рестрикциями жили примерно полмира.

Джон Миршаймер заявил, что обычно санкции не работают, особенно с такими странами, как Россия. Он назвал политику Белого дома неуклюжей и заявил, что США лишь оттолкнули от себя весь мир.

Благодаря связям с глобальным Югом Россия смогла выдержать санкционный натиск Запада , заявил журналистам бизнесмен Олег Дерипаска. Помогли также внутренние инвестиции и поддержка бизнеса.

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