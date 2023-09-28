США просчитались. Американский политолог счел санкции против России большой ошибкой
Половина мира попала под американские санкции, но в отношении таких стран, как Россия, они не подействовали. США совершили большую ошибку, введя их, и оттолкнули от себя другие государства, заявил YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер.
«Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени - и это был просчет», - сказал он.
Правительство США, по словам политолога, полюбило такой вид наказания, как санкции. Когда оно решило вмешаться в конфликт на Украине и ввести ограничения против России, под американскими рестрикциями жили примерно полмира.
Джон Миршаймер заявил, что обычно санкции не работают, особенно с такими странами, как Россия. Он назвал политику Белого дома неуклюжей и заявил, что США лишь оттолкнули от себя весь мир.
Благодаря связям с глобальным Югом Россия смогла выдержать санкционный натиск Запада , заявил журналистам бизнесмен Олег Дерипаска. Помогли также внутренние инвестиции и поддержка бизнеса.
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