США произвели ошибочный ракетный пуск в Красном море

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По его словам, принадлежащий йеменским военно-морским силам беспилотный самолет-разведчик проводил разведку над Красным морем. В этот момент американский военный корабль открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя «состояние растерянности и тревоги».

«Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта», - указал Абдессалам.

Представитель хуситов отметил, что международное морское судоходство находится под угрозой в результате милитаризации Красного моря США и ее партнерами.

Центральное командование ВМС США ранее сообщало об атаке хуситов на два нефтяных танкера под флагами Норвегии и Индии в Красном море.