США произвели ошибочный ракетный пуск в Красном море
Хуситское движение «Ансар Алла» обвинило военный корабль США в ошибочном ракетном пуске в Красном море при попытке сбить их разведывательный беспилотник. Об этом официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям сообщил в социальной сети X.
По его словам, принадлежащий йеменским военно-морским силам беспилотный самолет-разведчик проводил разведку над Красным морем. В этот момент американский военный корабль открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя «состояние растерянности и тревоги».
«Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта», - указал Абдессалам.
Представитель хуситов отметил, что международное морское судоходство находится под угрозой в результате милитаризации Красного моря США и ее партнерами.
Центральное командование ВМС США ранее сообщало об атаке хуситов на два нефтяных танкера под флагами Норвегии и Индии в Красном море.