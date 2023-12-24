24 декабря 2023, 20:12

США произвели ошибочный ракетный пуск в Красном море

РИА «Новости»
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Хуситское движение «Ансар Алла» обвинило военный корабль США в ошибочном ракетном пуске в Красном море при попытке сбить их разведывательный беспилотник. Об этом официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям сообщил в социальной сети X.

По его словам, принадлежащий йеменским военно-морским силам беспилотный самолет-разведчик проводил разведку над Красным морем. В этот момент американский военный корабль открыл огонь из нескольких орудий, демонстрируя «состояние растерянности и тревоги».

«Одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта», - указал Абдессалам.

Представитель хуситов отметил, что международное морское судоходство находится под угрозой в результате милитаризации Красного моря США и ее партнерами.

Центральное командование ВМС США ранее сообщало об атаке хуситов на два нефтяных танкера под флагами Норвегии и Индии в Красном море.

США Корабли
24 декабря 2023, 20:55
Последствия расширения границ США в Арктике оценили в России
РИА «Новости»
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Расширение границ США в регионе в одностороннем порядке может привести к усилению напряженности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ).

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий, так, как в свое время это сделала Россия», - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что российские специалисты спускали под воду научный аппарат и проводили исследование недр. В итоге они собрали большую доказательную базу геологической принадлежности территорий для их расширения в Арктике.

«И нашу заявку на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву», - напомнил он.

По данным агентства Bloomberg, США расширили собственную часть континентального шельфа в Арктике, чтобы продолжить территорию страны под водой.

США Госдума РФ Россия Арктика
24 декабря 2023, 20:26
«Мы не остановимся». Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет сражаться в секторе Газа до победы
РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля расширит военные операции в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к населению страны.

«Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», - заявил он.

По словам премьер-министра, победа над ХАМАС займет время, но Израиль полон решимости сражаться до конца. Нетаньяху признал, что в этой войне страна платит очень высокую цену - жизнями израильских солдат, но заверил, что ЦАХАЛ не остановится.

Минздрав сектора Газа сообщал, что количество жертв среди палестинцев с момента эскалации палестино-израильского конфликта превысило 20 тысяч человек , более 53 тысяч получили ранения.

Израиль Войны Конфликт Израиля и Палестины Палестина
24 декабря 2023, 19:13
Пляжи Дании завалило ботинками из-за шторма
Global Look Press
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Экипаж судна компании A.P. Moller-Maersk потерял 46 контейнеров с товарами после сильного шторма «Пиа» в Дании. В итоге пляжи на севере страны заполонило тысячью парами обуви, сообщил местный телеканал DR.

По данным журналистов, судно Mayview отправилось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. В пути его застал обрушившийся на Европу шторм, после этого в Северное море унесло 46 контейнеров с товарами. Помимо обуви, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

Шторм «Пиа» обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря, что привело к высокому уровню воды в стране, сообщал телеканал SkyNews. Разгул стихии дошел и до Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

Мощный торнадо также обрушился на штат Теннеси в США. Его жертвами стали шесть человек, несколько десятков получили ранения.

Дания Корабли Шторм
24 декабря 2023, 18:19
Мужчина погиб при стрельбе в торговом центре во Флориде
Global Look Press
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Жертвой стрельбы в одном из торговых центров города Окала в штате Флорида стал один человек, еще одного раненого госпитализировали. Об этом сообщила городская полиция на странице в соцсети Х (бывший Twitter).

По предварительным данным, ранения получил мужчина, он умер на месте. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Полиция допустила, что подозреваемый успел скрыться, преступление он мог организовать целенаправленно. Сейчас в торговом центре проводят повторную проверку. Правоохранительные органы попросили местных жителей избегать пребывания в районе, где произошла стрельба.

Конфликт между двумя компаниями около ресторана в Видном Ленинского городского округа закончился стрельбой. По данным СК, один из участников перепалки ранил из пистолета трех человек. Позже один из раненых скончался в больнице.

США Стрельба Флорида

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