21 февраля 2024, 01:30

США продолжат импортировать морепродукты из России

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Минфин США продлил разрешение на импорт ряда российских морепродуктов. В список разрешенных товаров вошли лосось, треска, минтай и краб, а также продукция, которую получают при их обработке. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В документе уточняется, что речь идет о товарах, которые были погружены на суда до 20 февраля 2024 года в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года. Поставки разрешены до 31 мая текущего года включительно.

В декабре 2023 года США ввели запрет на импорт этих продуктов из России.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз выращенных в Эквадоре бананов и гвоздик через Германию, Литву, Латвию и Нидерланды из-за участившихся случаев нарушения требований при перевозке товара.

Ограничения на ввоз бананов ввели в отношении пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее количество санитарных нарушений.

США Россия Продукты
21 февраля 2024, 01:25
Захарова заявила, что сотрудники Госдепа США должны заслужить обращение «люди»
РИА «Новости»
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Сотрудники американского Госдепартамента должны заслужить обращение «люди». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена для работников, в которой сказано, что американским сотрудникам представительства не следует использовать «проблемные» слова «мать», «отец», «муж» и «жена».

«Обращаться ко многим американским дипломатам „дамы и господа“, независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение „люди“, на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», - написала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала госсекретаря США из-за его подхода к Израилю исходя из национальной принадлежности. Блинкен отмечал, что он относится к государству не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности

США Госдеп США Мария Захарова Россия
21 февраля 2024, 00:32
Второй украинский баскетболист скончался после нападения в Германии
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Второй украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко, пострадавший в Германии от нападения в автобусе в немецком Оберхаузене, скончался в больнице от полученных ран. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Козаченко было 18 лет, он стал второй жертвой нападения группы подростков, которое произошло 10 февраля. Его товарищ по команде Владимир Ермаков скончался на месте, Козаченко попал в больницу в тяжелом состоянии.

«После трагического акта насилия в Оберхаузене, жертвами которого стали два игрока „Джайантс Дюссельдорф“ и погиб Владимир Ермаков, теперь в больнице от тяжелых травм скончался и его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко», - написала администрация клуба в некрологе.

Полиция Германии арестовала четверых подозреваемых в нападении. Главным фигурантом стал 15-летний гражданин Германии турецкого происхождения. Подросток нанес спортсменам множественные колото-резаные раны.

Германия Спортсмены Полиция
20 февраля 2024, 23:01
В Испании подтвердили смерть предателя Кузьминова в Аликанте
Unsplash
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Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте - это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

По словам источников, тело мужчины, найденное изрешеченным пулями на прошлой неделе, принадлежит пилоту, угнавшему в прошлом году военный самолет. По данным газеты, смерть Кузьминова подтвердил и представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Подробности дела не разглашаются.

Вертолеты Испания Полиция
20 февраля 2024, 22:11
США пригрозили России новым пакетом санкций из-за смерти Навального
РИА «Новости»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального*. Об этом сообщало агентство Reuters.

Чиновник заявил, что список очередных ограничений опубликуют 23 февраля.

«По указанию президента Байдена мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с Навальным», - уточнил Кирби.

Однако суть анонсированного пакета санкций он не уточнил.

Ранее сообщалось, что МВД России повторно заявило об объявлении розыск брата Алексея Навального Олега. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

* В России включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.

США Санкции Россия Алексей Навальный

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