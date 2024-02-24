24 февраля 2024, 03:34

США продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций — экс-чиновник Госдепа

РИА «Новости»
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Правительство США, вводя новые антироссийские ограничения, повторяет одно и тоже в надежде получить эффективный результат, что указывает на признаки безумия. Об этом заявил экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в беседе с РИА «Новости».

«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», - сказал Карден.

По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».

США Госдеп США Санкции Россия Чиновники
24 февраля 2024, 03:40
КНР обвинила США в запугивании китайских компаний
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты злоупотребляют методами экономического запугивания и принуждения по отношению к компаниям КНР якобы за связи с Россией. Китай будет отстаивать права своих предприятий, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, фрагмент документа привело РИА «Новости».

Китай считает, что США злоупотребили своей властью, включив в санкционный список китайские компании.

«Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», - говорится в заявлении китайской дипмиссии.

Посольство КНР призвало власти США срочно исправить ошибки и прекратить давить на китайские компании. Дипломаты пообещали, что власти страны примут меры для соблюдения законных прав и интересов своих компаний.

Минторг США ввел санкции против 63 российских и 30 иностранных компаний, в том числе против восьми предприятий Китая. Их обвинили в оказании содействия ВПК России.

США Санкции Россия Китай
24 февраля 2024, 03:00
«Дотянет ли». Трамп усомнился в физической выносливости Байдена
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», - сказал политик.

По данным последнего опроса Квиннипэкского университета в США, примерно 70% жителей Америки считают Байдена слишком старым для вступления на должность главы Штатов во второй раз. Также 62% отрицательно оценили его физическое состояние, а 64% усомнились в умственных способностях американского лидера.

Трамп неоднократно делал острые заявления в адрес своего оппонента. Ранее он заявил, что Байден уже перестал понимать , что еще живой.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
24 февраля 2024, 02:55
«Совкомфлот» попал под новые антироссийские санкции США
Global Look Press
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США внесли российскую судоходную компанию «Совкомфлот» в санкционный список. Об этом сообщили на официальном сайте американского министерства финансов.

Под ограничения также попали 14 танкеров компании, которые занимаются перевозками сырой нефти.

Минфин разрешил до 8 апреля проводить финансовые операции с судами российской компании, если груз на них разместили до 23 февраля. На сайте опубликовали специальную лицензию.

«Мы вступаем в следующую фазу увеличения расходов России ответственным образом для снижения рисков», - говорится на сайте минфина.

США также ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». В министерстве не указали причины введения ограничений.

США Санкции Нефть Россия
24 февраля 2024, 02:20
Военные США и НАТО пройдут парадом по Таллину
Freepik
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Военные Великобритании, США и других государств НАТО пройдут парадом по Таллину в честь Дня независимости Эстонии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в Таллине поднимут флаг страны под древней башней «Длинный Герман», спикер парламента Лаури Хуссар будет выступать с речью. Помимо этого, зачитают манифест независимости Эстонской Республики. На мероприятие придут президент Алар Карис, премьер-министр Кая Каллас, представители правительства и депутаты.

Также будет военный парад на площади Свободы, это станет главным событием праздника. В нем примут участие примерно 540 человек, эстонские военные пройдут по площади вместе с бойцами Североатлантического альянса, США, Франции, Исландии, Польши и Великобритании.

Ранее в эстонском Минобороны сообщили, что Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны на восточной границе между Белоруссией и Россией. По словам главы ведомства Ханно Певкура, это станет тщательно продуманным проектом.

США Великобритания Военные НАТО Эстония

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