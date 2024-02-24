США продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций — экс-чиновник Госдепа
Правительство США, вводя новые антироссийские ограничения, повторяет одно и тоже в надежде получить эффективный результат, что указывает на признаки безумия. Об этом заявил экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в беседе с РИА «Новости».
«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», - сказал Карден.
По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.
Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».