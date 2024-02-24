«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», - сказал Карден.

По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».