18 ноября 2023, 07:26

США продадут Японии ракеты Tomahawk на 2,35 млрд долларов

Читайте нас в: Google Новости

Американское руководство согласилось продать Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Цена сделки составит 2,35 миллиарда долларов.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования», - отметили в пресс-службе.

Всего США отправят в Японию до 200 снарядов Tomahawk Block IV, столько же ракет Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Американская сторона обучит японских военных использовать это вооружение, а также предоставит партнерам сопутствующее оборудование и запчасти.

В пресс-службе добавили, что поставки ракет помогут обезопасить Японию, которая является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США отправили на Украину партию снарядов ATACMS. Американский военкор Дэвид Экс заявил, что Пентагон поставил ВСУ старые и маломощные ракеты , которые не смогут нанести серьезный урон танкам.

США Ракеты Япония Армия
18 ноября 2023, 07:54
МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для сектора Газа
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для населения сектора Газа. Самолет ведомства Ил-76 уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.

Среди гуманитарного груза - продукты и детское питание, матрасы и подушки, средства личной гигиены. Все это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те перенаправят помощь нуждающимся в сектор Газа.

В министерстве напомнили, что воздушный мост по доставке гумпомощи организовали по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 10 ноября, Ил-76 МЧС России доставил в Египет 25 тонн очередной гумпомощи , а до этого, 5 ноября, - 60 тонн.

В Кремле сообщали, что Россия продолжает контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем для дальнейшего оказания такой помощи.

Тем временем из палестинского анклава продолжают эвакуировать россиян. Накануне оттуда вывезли около 200 человек.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 05:20
«Стратегия сработала». В США признали превосходство тактики Путина
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Экономические, внешнеполитические и военные достижения России показывают, что стратегия президента РФ Владимира Путина в конфликте с Западом сработала. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

Запад надеялся на успех украинского контрнаступления и выдавал желаемое за действительное. США и их союзники надеялись на обрушение российской экономики под давлением санкций, однако экономика РФ выстояла. Российская армия переходит в наступление, а оборонная промышленность во многом превосходит ВПК Запада, отметили в издании. Владимир Путин может «с удовольствием взирать» на достижения своей страны во внешней политике, о которых свидетельствует поддержка ключевых стран Азии и глобального Юга.

Путин за полгода до начала СВО подписал новую Стратегию национальной безопасности России. В ней прописана долгосрочная программа подготовки к конфронтации с Западом.

«Ничто из этого не должно вызывать удивления. <…> Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала», - подчеркнули в газете.

Запад допустил ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, делая ставку не только на внешнее воздействие, но и на внутренние перевороты. Однако народная поддержка СВО остается незыблемой, и «даже элиты не отвернулись от Путина», подытожили в газете.

Рост экономики России по результатам 2023 года составит более 3%, сообщил президент во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, стоит ли закрывать «окно в Европу» российский лидер ответил , что если дует, «можно и прикрыть, чтобы не простудиться».

Россия Запад Владимир Путин
18 ноября 2023, 04:00
«Родители живут в РФ». Проживающие в Финляндии россияне высказались о закрытии КПП
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Граждане России, проживающие в Финляндии, недовольны решением местного правительства закрыть четыре пограничных КПП с Россией. Об этом жители приграничных городов рассказали РИА «Новости».

«Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих», - поделился житель города Эспоо Алексей Зеленцов.

Мужчина с детства живет в Финляндии, но часто бывает в России, где у него есть родственники и друзья. Зеленцов отметил, что сейчас путешествовать станет сложнее, придется ездить в Россию через Эстонию. Россиянин отметил, что среди финно-русских воцарилась тяжелая атмосфера, многие лишены возможности видеть своих родственников в РФ.

Другой россиянин из приграничного города Вантаа Матвей Лехтинен коротко выразился по поводу закрытия КПП: «Ужасно». К нему на автобусе из Санкт-Петербурга приехала мама, и теперь нужно решать проблему, как она вернется домой.

«Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России», - отметил мужчина.

Финляндия допустила большую ошибку , когда решила встать на путь конфронтации с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Можно только выразить глубокое сожаление, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 03:22
Итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Участники АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам саммита с полным учетом позиции России. Об этом сообщил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук, его слова привело РИА «Новости».

«Декларация принята путем консенсуса», - сообщил премьер журналистам.

Оверчук подчеркнул, что в тексте декларации учтена позиция России. Итоговый документ не содержит никаких токсичных политических сюжетов, это рабочий документ по основным экономическим проблемам, пояснил глава делегации. В декларации отмечены проблемы климата и цифровой трансформации.

Оверчук добавил, что прошедший саммит АТЭС российская делегация считает успешным. Сторонам удалось добиться консенсуса, подытожил премьер.

Посол России рассказал, что американцы на полях АТЭС проявляли свое привычное, разнузданное поведение. Американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Саммиты Россия

Новости по теме