США продадут Японии ракеты Tomahawk на 2,35 млрд долларов

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Цена сделки составит 2,35 миллиарда долларов.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования», - отметили в пресс-службе.

Всего США отправят в Японию до 200 снарядов Tomahawk Block IV, столько же ракет Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Американская сторона обучит японских военных использовать это вооружение, а также предоставит партнерам сопутствующее оборудование и запчасти.

В пресс-службе добавили, что поставки ракет помогут обезопасить Японию, которая является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США отправили на Украину партию снарядов ATACMS. Американский военкор Дэвид Экс заявил, что Пентагон поставил ВСУ старые и маломощные ракеты , которые не смогут нанести серьезный урон танкам.