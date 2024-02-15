США призвали успокоить Европу
На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности государственный секретарь США Энтони Блинкен и вице-президент США Камала Харрис должны успокоить европейских лидеров и убедить их в приверженности их интересам. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации источника, делегация США хочет доказать, что страна по-прежнему держится курса по защите своих партнеров в Европе.
В рамках мероприятия Харрис выступит с речью, в которой проговорит тезис важности роли США как глобального лидера, а также проведет личные встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Конференция по безопасности в Мюнхене стартует 16 февраля на фоне заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа. Он говорил, что США не станут защищать союзников по НАТО , если они не увеличат расходы на оборону в рамках альянса до 2% ВВП.