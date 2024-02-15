США призвали успокоить Европу

Американские военные возобновили эксплуатацию палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Им пришлось отказаться от конвертопланов V-22 Osprey («Скопа») после крупной авиакатастрофы в Японии. Устаревшие машины задействовали в операциях пятого и седьмого флотов ВМС США, сообщил Breaking Defense.

Эксплуатацию V-22 Osprey приостановили в декабре 2023 года после крушения в Японии. На время расследования военные решили мобилизовать устаревшие самолеты C-2A Greyhound, которые впервые представили в 1960-х годах. Пресс-секретарь командующего ВМС Бет Тич сообщил, что 40-я эскадрилья логистической поддержки флота в Норфолке штата Вирджиния обеспечит доставку последней эскадрильи этих самолетов в ВМС США к месту службы.

«VRC-40 в настоящее время набирает обороты для выполнения задачи по доставке на борт авианосцев пятого и седьмого флотов США», - сказал он.

Конвертоплан Osprey разбился при перевозке восьми человек с базы США Ивакуни в Окинаву у японского острова Якусима, а за несколько месяцев до этого рухнул во время учений у берегов Австралии.

«Известия» сообщили, что V-22 прошли боевое испытание в Ираке в 2007 и 2008 годах. Опытные полеты начали гораздо раньше, в 1989 году.