По мнению Рамасвами, США, продолжая «участвовать в ситуации на Украине в военной сфере», подтолкнут Россию и Китай к укреплению отношений. По мнению республиканца, украинские власти «скрыто угрожали Соединенным Штатам не проводить выборы в этом году», если Белый дом не согласится выплатить еще больше денег.

«Верным шагом в данном случае является обеспечение разумного пути к миру, сделки, которая позволит быстро прекратить боевые действия, предусматривая твердые обязательства, что НАТО не примет Украину», - резюмировал бизнесмен.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные в случае необходимости готовы взять под контроль Одессу и Харьков.