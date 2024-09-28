Американские разведчики предупредили об опасности, которую за собой несет разрешение ВСУ на применение американских ракет для ударов по российским территориям. В том числе прозвучал призыв не отправлять Украине высокоточное современное вооружение.

«Надеюсь, что в США прислушаются. Ведь никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые находятся в состоянии старческой деменции», - отметил политолог.

По мнению Михайлова, властям киевского режима будут и дальше обещать дальнобойное оружие. США затянут конфликт, зная, что он завершится поражением Украины.

Президент Владимир Путин сообщил, что теперь Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогла страна с атомным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России.