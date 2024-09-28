28 сентября 2024, 01:04

США призвали прислушаться к своей разведке из-за ядерной доктрины

Freepik
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Властям США нужно прислушаться к предостережениям своей разведки от ударов по России дальнобойным оружием. Об этом заявил RT политолог Евгений Михайлов.

Американские разведчики предупредили об опасности, которую за собой несет разрешение ВСУ на применение американских ракет для ударов по российским территориям. В том числе прозвучал призыв не отправлять Украине высокоточное современное вооружение.

«Надеюсь, что в США прислушаются. Ведь никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые находятся в состоянии старческой деменции», - отметил политолог.

По мнению Михайлова, властям киевского режима будут и дальше обещать дальнобойное оружие. США затянут конфликт, зная, что он завершится поражением Украины.

Президент Владимир Путин сообщил, что теперь Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогла страна с атомным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России.

Разведка Ядерное оружие США Россия Владимир Путин
28 сентября 2024, 01:07
Многодетная мать скончалась после подтяжки ягодиц
Freepik
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В Великобритании 33-летняя Элис Уэбб умерла после пластической операции по бразильской подтяжке ягодиц. Об этом сообщило издание The Guardian.

Женщину доставили в Королевский лазарет Глостершира в понедельник, 23 сентября. Утром во вторник она умерла. При этом неизвестно, с какими именно жалобами ее госпитализировали.

В полиции Глостершира сообщили, что Уэбб до ухудшения самочувствия подверглась «подозрительной косметической процедуре» - она сделала бразильскую подтяжку ягодиц.

Двоих человек уже арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

По словам директора Save Face, национального реестра одобренных практикующих врачей, Эштона Коллинза, смерть женщины можно было предотвратить. Кроме того, Уэбб стала первой жительницей Великобритании, которая умерла после такой процедуры.

Ранее пластический хирург Владимир Зленко рассказал, что переживающие из-за обвисшего после родов живота женщины могут улучшить фигуру благодаря абдоминопластике.

Великобритания Смертность Дети Семья Пластические операции
28 сентября 2024, 00:43
США выведут свои войска из Ирака
Freepik
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Соединенные Штаты с союзниками приняли решение свернуть военную миссию международной коалиции сил в Ираке. Об этом сообщил на брифинге представитель американской администрации. Его слова привело The Associated Press.

«В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <…> будет завершена, присутствие сил коалиции в ряде районов Ирака прекратят», - сказал он.

По данным издания, первый этап вывода продлится до сентября 2025 года. После выборов президента США часть военнослужащих оставят на авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака и международном аэропорту Багдада. Войска переместят на базу Харир в Эрбиле.

Иракские чиновники заявили, что часть войск США может остаться на базе Харир, на этом настаивает правительство Курдистана. Госдепартамент США этих планов пока не подтвердил.

Ранее в Ираке под удар попала американская база Айн аль-Асад. Обстрел вели ракетами из грузовика.

США Военные Ирак
27 сентября 2024, 22:07
«Очень хорошие отношения». Трамп в присутствии Зеленского похвастал связями с Путиным
Пресс-служба Кремля
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Республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения как с лидером Украины, так и России. Он сообщил об этом на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сообщил Fox News.

«У нас очень хорошие отношения. У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы победим, мы очень быстро разрешим [конфликт]», - сказал он журналистам.

Зеленский, по информации телеканала, перебил Трампа и заявил, что рассчитывает заручиться более тесными связями с США, чем Россия. Республиканец ответил, что для танго нужны два танцора.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Trump Tower в Нью-Йорке, ради нее президент Украины задержался в США. Незадолго до этого он встретился с кандидатом в президенты от Демпартии Камалой Харрис и побывал в родном городе ее однопартийца, действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Владимир Зеленский Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
27 сентября 2024, 16:55
Губернатор Калифорнии извинился перед афроамериканцами за рабство
Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, которым официально принес извинения перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабовладением. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Калифорния принимает ответственность за роль, которую мы сыграли в распространении, содействии и разрешении института рабства, а также его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства», - заявил губернатор.

Исследование Reuters, проведенное в прошлом году, показало, что Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме одного, напрямую происходят от рабовладельцев.

В мае стало известно, что семья афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, дала согласие на съемки биографического фильма о нем.

США Калифорния

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